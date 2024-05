Allerdings sei sein Gesundheitszustand weiterhin ernst, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Robert Kalinak am Sonntag. «Wir sind alle etwas ruhiger», sagte er vor dem Krankenhaus in Banska Bystrica, in dem Fico behandelt wird. Der 59-jährige Regierungschef war am Mittwoch von einem Mann angeschossen und von mehreren Kugeln getroffen worden.