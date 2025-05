Der slowakische Nationalbank-Gouverneur und Ex-Finanzminister Peter Kazimir ist am Donnerstag von einem für Korruption zuständigen Spezialgericht verurteilt worden. Sein Anwalt kündigte noch am selben Tag eine Berufung gegen das Urteil an. Als Gouverneur der Nationalbank der Slowakei (NBS) vertritt Kazimir das Euro-Land auch im Rat der Europäischen Zentralbank EZB.