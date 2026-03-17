Mitarbeiter sollen Jansa getroffen haben

Die Wochenzeitung «Mladina» will indessen zusammen mit Experten herausgefunden haben, dass hinter der anonymen Webseite eine israelische Privat-Firma mit Geheimdienst-Hintergrund mit dem Namen «Black Cube» stehen soll. «Mladina» will ausserdem in Erfahrung gebracht haben, dass sich Vertreter der israelischen Firma im Dezember mit Oppositionschef Jansa in Ljubljana getroffen haben. Sie berufen sich unter anderem auf Flugdaten und Insider-Informationen. Jansas SDS-Partei bestritt, jemals Vertreter von «Black Cube» getroffen zu haben.