Sloweniens Regierung hat für die Anerkennung Palästinas als Staat gestimmt. Ein entsprechender Antrag sei am Donnerstag gebilligt und zur endgültigen Verabschiedung an das Parlament weitergeleitet worden, sagte Premierminister Robert Golob der slowenischen Nachrichtenagentur STA zufolge nach einer Regierungssitzung. Es wird demnach erwartet, dass die Nationalversammlung nächste Woche über den Antrag abstimmen wird. Golobs sozial-liberale Partei hat eine deutliche Mehrheit in der Abgeordnetenkammer.