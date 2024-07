Untersucht wurden bei diesem ersten Vergleich die Konditionen für Einkäufe und Bargeldbezüge im In- und Ausland. Am günstigsten schnitt die Schweizer Smartphonebank Radicant mit Gesamtkosten von 45,40 Franken pro Jahr ab. Am teuersten war Zak Plus mit 331,80 Franken. Im Vergleich zu vielen klassischen Bankangeboten sei dies aber immer noch günstiger.