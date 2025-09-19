Die direkt am IPO Beteiligten brachten an der Eröffnungszeremonie ihre Freude zum Ausdruck. «Dies ist ein wirklich historischer Moment für SMG. Jetzt beginn ein neues Kapitel», sagte SMG-CEO Christoph Tonini. Er dankte den Gründeraktionären für das grosse Vertrauen und dem «ganzen Team, für die harte und exzellente Arbeit.» Das Unternehmen müsse nun beweisen, dass es das Vertrauen wert sei. «Alle Aktionäre glauben daran, dass wir künftig noch mehr Wert generieren werden - und wir wollen liefern», so Tonini.