Gemäss Schätzungen der Zeitungen hält die SMG einen Anteil von 75 Prozent am Markt für Immobilienportale in der Schweiz. Eine marktbeherrschende Stellung an sich sei jedoch laut Wettbewerbskommission (Weko) nicht per se problematisch - der Missbrauch der Marktmacht dagegen schon.