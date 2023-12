Die Swiss Marketplace Group (SMG) erwirbt vom Versicherer Mobiliar die Mehrheit an der digitalen Vermietungs-Plattform Flatfox. Die Betreiberin von Online-Marktplätzen wie ImmoScout24 und Homegate integriert Flatfox nun in ihr «Ökosystem», wie Mobiliar und SMG am Mittwoch mitteilten.

06.12.2023 12:24