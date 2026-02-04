Als Stütze des Marktes erwiesen sich auch die Schwergewichte Nestlé und Roche. Zudem stiessen Novartis in die Pluszone vor, obwohl die Aktie zuvor unter wegen der Konkurrenz durch Generika und der vorsichtigen Töne beim Ausblick auf den Verkaufslisten gestanden hatte. Für gute Laune sorge der Pharmakonzern Eli Lilly, der mit seinen Umsatzprognosen für 2026 die Markterwartungen deutlich übertraf, was den Aktienkurs vorbörslich um über 10 Prozent nach oben trieb. Die US-Jobdaten des privaten Anbieters ADP, die am Nachmittag publiziert wurden, hatten keinen Einfluss auf die Finanzmärkte.