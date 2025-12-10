Der SMI notiert um 14.40 Uhr noch 0,12 Prozent tiefer auf 12'915,15 Punkten, das Tageshoch steht derweil mit 12'939 Zählern noch etwas höher. Im Tagestiefpunkt gut eine Stunde früher war er bis 12'821 gefallen.
Genau um 14.15 Uhr sprangen die GS von Roche stark an und zogen den SMI mit hinauf. Aktuell notiert das Papier 2,3 Prozent höher bei 322,60 Franken, das Tageshoch liegt noch etwa 5 Franken höher. Konkret hat der Basler Pharmakonzern weitere Daten aus der zulassungsrelevanten lidERA-Studie mit dem neuartigen Krebskandidaten Giredestrant vorgelegt. Eine Behandlung mit dem Mittel habe bei Patientinnen einer bestimmten Form von Brustkrebs im Frühstadium das Risiko, dass die Krankheit zurückkehrt oder es zum Tod kommt, um 30 Prozent im Vergleich zur Standard-Endokrintherapie gesenkt.
Erste Daten hatte Roche bereits im November vorgelegt. Sie hatten bereits damals zu einer klar positiven Kursreaktion geführt. Analysten trauen dem Mittel Blockbuster-Potenzial zu, also Umsätze von mehr als mindestens einer Milliarde Franken.
Im Gegenzug verloren die Papiere des Konkurrenten Novartis (-0,5 Prozent) phasenweise sehr deutlich, haben die Verluste aber schnell wieder etwas abgebaut auf das Niveau vor der Datenbekanntgaben bei Roche. Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,5 Prozent) verliert ebenfalls in dieser Grössenordnung.
Grösste Gewinner sind neben Roche die Titel von Amrize (+1,8 Prozent), zu den grössten Verlierern gehören Swiss Life, Holcim und Richemont (alle -1,5 Prozent).
Im breiten Markt verlieren Cicor (-28 Prozent) weiterhin massiv nach einer Gewinnwarnung und Widerstand bei einer geplanten Übernahme.
