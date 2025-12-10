Genau um 14.15 Uhr sprangen die GS von Roche stark an und zogen den SMI mit hinauf. Aktuell notiert das Papier 2,3 Prozent höher bei 322,60 Franken, das Tageshoch liegt noch etwa 5 Franken höher. Konkret hat der Basler Pharmakonzern weitere Daten aus der zulassungsrelevanten lidERA-Studie mit dem neuartigen Krebskandidaten Giredestrant vorgelegt. Eine Behandlung mit dem Mittel habe bei Patientinnen einer bestimmten Form von Brustkrebs im Frühstadium das Risiko, dass die Krankheit zurückkehrt oder es zum Tod kommt, um 30 Prozent im Vergleich zur Standard-Endokrintherapie gesenkt.