Nach den nachbörslich in den USA veröffentlichten Nvidia-Zahlen zeichnet sich nun eine Erholung ab. Nvidia selbst kletterten nachbörslich fast 6 Prozent. Der KI-Boom hat dem Chipkonzern ein explosives Quartalswachstum von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr beschert - und viel wichtiger noch: die Angst vor einer Kursblase an den Börsen zumindest deutlich gemildert. Die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz waren zuletzt nämlich immer stärker infrage gestellt worden.