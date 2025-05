Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem lange Zeit richtungslosen Handel am frühen Nachmittag massiv ins Minus abgerutscht. Grund war ein weiterer Zoll-Hammer von Donald Trump: Der US-Präsident stellt Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäischen Union in Aussicht. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, wie er auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social schrieb.