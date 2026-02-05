In den USA haben derweil unerwartet viele Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt, wie am Nachmittag bekannt wurde. Die Erstanträge lagen deutlich über den Schätzungen. Die Daten werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Gleichzeitig spielen sie eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank.