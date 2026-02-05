Der SMI notiert gegen 15.10 Uhr um 0,87 Prozent tiefer auf 13'390,59 Punkten. Nach den Daten aus den USA ging es auf einen Rutsch um rund 80 Punkte nach unten. Dabei hatte der Schweizer Leitindex gerade noch am Vortag bei knapp 13'588 Zählern ein neues Allzeithoch markiert.
Die Stimmung am Markt ist weiter geprägt von Nervosität, sagten Marktbeobachter. Das lasse sich an den Bewegungen bei den Edelmetallen und Kryptowährungen ablesen. Auch Quartalsbilanzen werden überwiegend mit Kursverlusten quittiert. Investoren nähmen in diesem Umfeld Gewinne mit und positionierten sich an den Seitenlinien, hiess es.
In den USA haben derweil unerwartet viele Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt, wie am Nachmittag bekannt wurde. Die Erstanträge lagen deutlich über den Schätzungen. Die Daten werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Gleichzeitig spielen sie eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank.
Wie erwartet ist hingegen die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgefallen: Sie hält die Füsse still. Und laut Experten wird es nun immer fraglicher, ob es im Euroraum im Verlauf des Jahres überhaupt noch zu Zinssenkungen kommen wird.
ra/rw
(AWP)