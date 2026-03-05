Von den Bluechips gibt es am heutigen Handelstag keine stark treibenden Nachrichten. Holcim (+0,9 Prozent) liegen an der Spitze im SMI zu und stützen sich damit auf einen Analystenkommentar von Barclays. Am Indexende bekommen derweil Kühne+Nagel (-2,6 Prozent) die auf der ganzen Branche lastenden Sorgen wegen des Nahostkonflikts und den Auswirkungen auf den globalen Handel zu spüren. Hinzu kommen Zahlen von Konkurrent DHL.