Der Broker IG taxiert für den SMI derzeit ein Minus von 0,84 Prozent auf 12'445 Punkte. Am Vortag hatte der SMI nach einem starken Anfang rasch nachgelassen und zuletzt noch mit +0,10 Prozent knapp höher geschlossen. Damit steuert der Schweizer Leitindex SMI aktuell auf eine negative Wochenbilanz von 0,7 Prozent zu. In der Vorwoche war er um 2,7 Prozent gestiegen.