Die Märkte in Ostasien haben nach der angekündigten Waffenruhe bereits mit kräftigen Kursgewinnen reagiert. So sprang der Nikkei in Japan um fast 5 Prozent nach oben, der südkoreanische Kospi rangierte zeitweise rund 6 Prozent im Plus. Und auch in Europa zeigt sich in allen vorbörslichen Indikationen die nun schlagartig zurückgekehrte Zuversicht. Der deutsche Dax wird um 4,7 Prozent höher erwartet, ähnlich sieht es in Frankreich oder Grossbritannien aus.
Bei den Währungen legte der Euro kräftig zu und übersprang in der Nacht klar über die Schwelle von 1,16 US-Dollar. Am Morgen wurden 1,1677 bezahlt. Der Dollar gab auch zum Franken leicht nach und kostete noch 0,7898 nach 0,7993 am Vorabend. Das Euro/Frankenpaar bewegte sich mit zuletzt 0,9224 kaum.
Öl bricht ein
Auch beim Ölpreis zeigt sich klare Entspannung, denn der Iran kündigte ebenfalls die Öffnung der Strasse von Hormus im Rahmen der Waffenruhe an. Entsprechend sackten die Preise ab. Für ein Fass der Sorte Brent wurde am Morgen nur noch 94,67 Dollar bezahlt, WTI brach auf 95,60 Dollar ein - das sind 13 bis 15 Prozent weniger als am Vortag.
Jefferies sieht durchaus Chancen, dass der vom Iran vorgelegte 10-Punkte-Plan eine Basis für weitere Verhandlungen sein könnte, auch wenn es durchaus einige Knackpunkte gebe. Wichtig sei vor allem, dass Trump offenbar wirklich einen Deal und aus dem Krieg herauswolle. Noch sei die Waffenruhe aber fragil und jede kleinste Attacke von Seiten des Iran könne diese Abmachung wieder nichtig machen.
dm/hr
(AWP)