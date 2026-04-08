Die Märkte in Ostasien haben nach der angekündigten Waffenruhe bereits mit kräftigen Kursgewinnen reagiert. So sprang der Nikkei in Japan um fast 5 Prozent nach oben, der südkoreanische Kospi rangierte zeitweise rund 6 Prozent im Plus. Und auch in Europa zeigt sich in allen vorbörslichen Indikationen die nun schlagartig zurückgekehrte Zuversicht. Der deutsche Dax wird um 4,7 Prozent höher erwartet, ähnlich sieht es in Frankreich oder Grossbritannien aus.