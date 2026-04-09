Marktteilnehmer erklären sich die moderaten Verluste damit, dass die Waffenruhe noch auf wackligen Beinen steht. Die iranische Nachrichtenagentur Fars liess am Mittwochabend verlauten, der Iran erwäge wegen der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah bereits wieder einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem gab es Beschuldigungen von Seiten des Iran, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien.