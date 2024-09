So wird der Leitindex SMI beim Broker IG vorbörslich mit einem Plus von 0,75 Prozent erwartet. Auch für den deutschen Dax oder den britischen FTSE 100 stellt IG höhere Kurse zur Eröffnung in Aussicht. Die Futures für den US-Markt deuten schon jetzt auf eine feste Eröffnung der Wall Street am Nachmittag hin und auch der US-Dollar zieht an.