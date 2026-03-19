Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch am Donnerstagnachmittag deutlich bergab. Nachdem vor der Börseneröffnung in den USA eine hohe Nervosität an den europäischen Märkten geherrscht hat, notieren die wichtigsten US-Indizes auch am Donnerstag im frühen Handel wieder im roten Bereich, aber moderater als am Tag zuvor.