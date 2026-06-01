Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die «Achse des Widerstands» hätten die vollständige Sperrung der Strasse von Hormus und der Strasse von Bab al Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde «Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler» aussetzen, so Tasnim.
Der SMI notiert kurz nach 15.30 Uhr 1,6 Prozent tiefer auf rund 13'330 Punkten. Auch die anderen europäischen Indizes geben deutlich nach. Gleichzeitig steigt der Preis für ein Fass der Sorte Brent um gut 5 Prozent auf über 95 US-Dollar an.
Für schlechte Stimmung im Ringen um Friedensverhandlungen hatte am Montag schon davor der Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon gesorgt. Der Iran forderte daraufhin ausdrücklich, dass die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zwingend auch den Libanon umfassen müsse.
ls/rw
(AWP)