Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt denn auch etwas gesunken. Am Nachmittag wurde für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent 101,30 US-Dollar bezahlt und damit gut 5 Dollar weniger als im frühen Handel. Das Hoch lag vor einer Woche bei knapp 120 Dollar. Zum Vergleich: Vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran lag der Preis Ende Februar nur bei rund 73 Dollar.