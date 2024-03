Der SMI steht derzeit bei 11'761 Punkten um 1,24 Prozent höher als beim Börsenschluss am Mittwoch. Der Franken hat sich gleichzeitig markant abgeschwächt. So zieht der US-Dollar aktuell auf 0,8953 Franken an, vor der SNB-Publikation stand er noch bei 0,8870 Franken. Der Euro wird derzeit zu 0,9765 gehandelt, nach zuvor 0,9682.