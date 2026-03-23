Mit der neuen Struktur will der Dachverband der Schweizer Milchproduzenten unter anderem schneller auf Herausforderungen reagieren. Die Branche steht unter Druck durch volatile Milchpreise, steigende Kosten sowie politische Vorgaben und internationalen Wettbewerb. Zahlreiche Betriebe sind angesichts des Milchmarktdrucks in ihrer Existenz bedroht.