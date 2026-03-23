Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Stephan Hagenbuch, gibt die operative Leitung per 1. Juli ab und übernimmt eine strategische Rolle, wie die SMP mitteilten. Damit wird die Geschäftsleitung von fünf auf vier Mitglieder verkleinert.
Neu werden Micaël Müller und Stefan Arnold den Verband gemeinsam operativ führen. Die weiteren Geschäftsleitungsmitglieder sind Christa Brügger und Stephan Schneider.
Mit der neuen Struktur will der Dachverband der Schweizer Milchproduzenten unter anderem schneller auf Herausforderungen reagieren. Die Branche steht unter Druck durch volatile Milchpreise, steigende Kosten sowie politische Vorgaben und internationalen Wettbewerb. Zahlreiche Betriebe sind angesichts des Milchmarktdrucks in ihrer Existenz bedroht.
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(AWP)