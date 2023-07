Die Macher der Foto-App Snapchat bekommen ihr einst boomendes Werbegeschäft nicht in Gang. Anleger waren über die Aussicht auf einen dritten Umsatzrückgang in Folge so enttäuscht, dass sie die Aktie um fast ein Fünftel fallen liessen. Bis zu diesem Jahr waren die Snap -Erlöse immer nur gewachsen - und meist stark.

26.07.2023 15:52