Gleichzeitig verwies die Notenbank auf das gemeinsame Statement von SNB, Eidgenössischem Finanzdepartement und dem US-Finanzministerium vom vergangenen Herbst. In diesem hatten die drei betont, dass die Schweiz ihre Währungspolitik nicht zu Wettbewerbszwecken einsetze. Deviseninterventionen dienten allein der Preisstabilität.