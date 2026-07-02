Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung schreibt die SNB am Donnerstag, die Profitabilität der UBS habe sich 2025 weiter verbessert. Ausschlaggebend dafür seien die Ergebnisse in der Vermögensverwaltung und im Investment Banking gewesen. Das Schweizer Geschäft habe hingegen wegen des tieferen Erfolgs aus dem Zinsengeschäft einen Rückgang der Profitabilität verzeichnet.