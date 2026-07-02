Mittel für neue Regulierung vorhanden

Gemäss Pro-forma-Berechnungen der Behörden und unter Einbezug der Reserven verfüge die UBS bereits heute über genügend Eigenmittel, um die vorgeschlagenen Anforderungen zu erfüllen, schreibt die Notenbank weiter und bekräftigt damit frühere Aussagen. Sie verweist in dem Bericht insbesondere auf einbehaltene Gewinne, welche die UBS für Spezial-Ausschüttungen an die Aktionäre vorgesehen hat sowie auf weitere vorgesehene Rückführungen von Auslandstöchtern.