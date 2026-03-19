Angesichts des Konflikts im Nahen Osten ist die Bereitschaft der Nationalbank, am Devisenmarkt zu intervenieren, erhöht, teilte diese am Donnerstag im Rahmen der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag mit.
Wegens des Anstiegs der Energiepreise liege die bedingte Inflationsprognose der SNB für die nächsten Quartale höher als im Dezember. Der mittelfristige Inflationsdruck habe sich gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber kaum verändert, betonten die Währungshüter.
Auch die Unsicherheit bezüglich des Wirtschaftsausblicks hat mit dem Konflikt im Nahen Osten deutlich zugenommen, erklärte die SNB weiter. Das Wachstum der Weltwirtschaft dürfte sich vorübergehend etwas verlangsamen. Der Ausblick für die Weltwirtschaft unterliege «bedeutenden» Risiken.
Neben der Situation im Nahen Osten bleibe zudem auch der handelspolitische Ausblick weiterhin unsicher.
Die erneute Zinspause der SNB kommt nicht überraschend. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonominnen und Ökonomen hatten diesen Entscheid im Vorfeld unisono so erwartet.
ra/hr
(AWP)