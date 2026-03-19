Ausserdem werde man die Lage weiter genau beobachten und die Geldpolitik, wenn nötig anpassen, um die Preisstabilität auch in der mittleren Frist sicherzustellen, wird weiter betont. Gemäss der aktuellen Prognose der SNB befindet sich die Inflation über den gesamten Prognosezeitraum im Bereich der Preisstabilität, was bei der SNB einem Bereich zwischen 0 und höchstens 2 Prozent entspricht. Der letzte Wert vom Februar lag bei +0,1 Prozent.