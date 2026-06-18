Den Ausschlag für die verlängerte Zinspause gab, dass sich der mittelfristige Inflationsdruck seit der letzten Lagebeurteilung kaum verändert hat. Zwar stieg die Teuerung laut der SNB zuletzt wegen höherer Energiepreise auf 0,6 Prozent an. Die Nationalbank rechnet aber damit, dass dieser Effekt mit der Zeit nachlässt. Die SNB sieht die Preisstabilität damit weiterhin gewährleistet. Sie definiert diese als eine Jahresteuerung zwischen 0 und 2 Prozent.