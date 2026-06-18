Das Hauptrisiko für die Schweizer Wirtschaftsaussichten sind nach Ansicht der SNB vor allem die Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Insbesondere könne sich die Lage im Nahen Osten erneut zuspitzen und die globale Wirtschaftsaktivität stärker bremsen - etwa durch erneut höhere Rohstoffpreise. «Auch könnte der Aufwertungsdruck auf den Franken wieder zunehmen», hiess es in der Mitteilung. Darüber hinaus sei die US-Handelspolitik weiterhin ein Unsicherheitsfaktor.