Einige Konjunkturindikatoren deuteten aber auf eine stabile Lage und ein moderates, wenngleich unterdurchschnittliches Wachstum hin, heisst es in der Mitteilung der Bundesverwaltung weiter. Die SNB beobachte die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin genau und werde bei Bedarf reagieren, um die Preisstabilität zu gewährleisten.