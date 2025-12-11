Damit bleibt die Inflationsprognose der SNB über der Nulllinie, was laut Ökonomen gegen eine baldige Einführung von Negativzinsen spricht. Diese gehen mehrheitlich davon aus, dass der SNB-Leitzins das ganze Jahr 2026 an der Null-Linie klebenbleibt. Zinserhöhungen seien erst ab Anfang 2027 zu erwarten.