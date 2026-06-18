Sorgt sich die SNB um die Inflation?

Hierzu sagte der SNB-Chef: «Die Inflation ist seit Februar zwar klar gestiegen, im internationalen Vergleich ist sie aber immer noch tief und liegt im Bereich der Preisstabilität.» Allerdings bleibe die Unsicherheit bezüglich der Inflations- und Wirtschaftsentwicklung auch weiterhin hoch. Der Anstieg der Teuerung sei hauptsächlich auf höhere Preise für Erdölprodukte zurückzuführen gewesen. «Die anderen Waren und Dienstleistungen trugen kaum zum Anstieg der Teuerung bei», so der oberste Währungshüter weiter. Laut Schlegel dürfte die Teuerung zwar in den nächsten Quartalen zunächst noch leicht zunehmen. «In der ersten Jahreshälfte 2027 dürfte sie dann aber wieder etwas zurückgehen.» Dieser Rückgang sei darauf zurückzuführen, dass die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise mit der Zeit nachlassen dürften.