CS wegen Vertrauensverlust untergegangen

Der Untergang der Credit Suisse "hatte nichts mit den üblichen wirtschaftlichen Schocks zu tun, mit denen man in Stresstests die Banken prüfen kann. Es war kein Zinsanstieg, kein Preiszerfall bei Immobilien, kein Einbruch an den Börsen. Es war schlicht ein Verlust an Vertrauen in die Bank", sagte der SNB-Chef.