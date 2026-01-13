«Wir stehen in voller Solidarität mit dem Federal Reserve System und seinem Vorsitzenden Jerome H. Powell», heisst es in einer von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Erklärung. Unterzeichnet ist diese von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, aber auch von Martin Schlegel, dem Präsidenten der SNB, dem britischen Notenbankchef Andrew Bailey sowie von Pablo Hernández de Cos, der die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) führt, also die Zentralbank der Zentralbanken.