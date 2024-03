Der Rücktritt von SNB-Chef Thomas Jordan ist nicht auf seinen Gesundheitszustand zurückzuführen. Auch zu dem per Ende des Jahres erwarteten Bericht der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Krise gebe es keinen Zusammenhang, sagte er am Freitag an einer Medienkonferenz in Zürich zu entsprechenden Spekulationen.

01.03.2024 15:13