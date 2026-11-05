In den vergangenen Jahrzehnten sei die SNB immer wieder mit Krisen konfrontiert gewesen, welche die Preisstabilität gefährdet hätten, sagte Schlegel. Dennoch habe die Inflation seit Anfang des Jahrhunderts meistens im angestrebten Bereich von 0 bis 2 Prozent gelegen. «Die Nationalbank hat ihr Mandat - Preisstabilität in der mittleren Frist - erfüllt.»