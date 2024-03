Im Kampf um die Verteidigung des am 6. September 2011 eingeführten Euro-Mindestkurses von 1,20 Franken häufte die Nationalbank einen riesigen Devisenberg an. Diese Politik liess sich nach mehreren Jahren nicht mehr durchhalten. So hob die SNB am 15. Januar 2015 völlig überraschend den Mindestkurs wieder auf, was den Franken augenblicklich in die Höhe schnellen liess und für massive Turbulenzen im Devisenhandel sorgte. Nachdem der Euro im frühen Handel teilweise zu unter 0,80 Franken gehandelt wurde, pendelte er sich bei Parität ein.