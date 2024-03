Für einen Paukenschlag sorgte Jordan etwa am 15. Januar 2015, als die SNB den noch unter seinem Vorgänger eingeführten Mindestkurs wieder aufhob. Erneut an vorderster Front stand die SNB in der Coronapandemie mit milliardenschweren Hilfspaketen für die wegen dem Lockdown in Not geratenen Schweizer Unternehmen.