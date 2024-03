Einige Beobachter können sich aber auch eine externe Lösung vorstellen, nicht zuletzt im Hinblick auf die noch relativ kurze Amtszeit von Schlegel. So könnte der Bundesrat einen «erfahrenen Banker» an die SNB-Spitze berufen, regte etwa EFG-Ökonom Stefan Gerlach an, der auch Mitglied des SNB-Observatory ist. Klar ist für Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin: Für den Nachfolger werde es in jedem Fall nicht einfach, in so grosse Fussstapfen zu treten.