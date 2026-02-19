Für die ELF hat die SNB einen standardisierten und skalierbaren Prozess definiert, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Bis Mitte 2026 soll der Prozess zusammen mit Pilotbanken sowie mit den Systemen SIX Terravis und SIX SIS getestet werden. Umfassende Informationen zur ELF stellt die SNB auf ihrer Webseite bereit.