Zuletzt war die Inflationsrate in der Schweiz auf 2,2 Prozent gesunken, nachdem sie im letzten Jahr auf bis zu 3,5 Prozent geklettert war. Dieser Rückgang sei vor allem auf eine geringere Teuerung bei importierten Waren und insbesondere auf Preisrückgänge bei Erdölprodukten und Erdgas zurückzuführen gewesen, so die SNB. Dass nun die Prognosen für 2024 und 2025 erhöht wurden, liege an anhaltenden Zweitrundeneffekten, höheren Strompreisen und Mieten sowie dem persistenteren Inflationsdruck aus dem Ausland.