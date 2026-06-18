Die Europäische Zentralbank hatte vor einer Woche wegen der gestiegenen Inflation die Zinsen erhöht. Die aktuellen Inflationsprognosen der SNB deuten nicht auf einen solchen Schritt hin. Ihr Ziel ist es, die Inflation im Bereich von 0 und 2 Prozent zu halten. «Die Prognose befindet sich über den gesamten Prognosezeitraum im Bereich der Preisstabilität», heisst es denn auch im Communiqué der SNB. Die Inflationsprognose der SNB geht stets davon aus, dass der Leitzins auf dem aktuellen Niveau bleibt.