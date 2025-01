Die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven wird laut SNB 11,6 Milliarden Franken betragen. Nach Berücksichtigung der negativen Ausschüttungsreserve von 53,2 Milliarden resultiert ein Bilanzgewinn von rund 16 Milliarden. Dies ermögliche eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspricht, sowie eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone von insgesamt 3 Milliarden Franken, heisst es.