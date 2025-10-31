Während die Nationalbank in den ersten drei Quartalen auf ihren Fremdwährungspositionen ein Minus von 9,0 Milliarden erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 22,9 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte dagegen ein Verlust von 0,9 Milliarden.