«Der Negativzins war in der Zeit zwischen 2015 und 2022 ein wichtiges Instrument, um die Preisstabilität in der Schweiz in einer ausserordentlichen Phase zu gewährleisten», so der oberste Schweizer Währungshüter weiter. «Es ist uns aber auch bewusst, dass der Negativzins unerwünschte Nebenwirkungen haben kann und für viele Akteure in der Wirtschaft eine Herausforderung darstellt.»