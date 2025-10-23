Keine Deflationsgefahr

Das gelte umso mehr, weil die Situation bei der Inflation und der Konjunktur laut der SNB aktuell nicht besorgniserregend sei. «Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass die Teuerung im Bereich der Preisstabilität bleibt», heisst es im Protokoll. Insbesondere müsse nicht damit gerechnet werden, dass die Inflation «nachhaltig» negativ werde. Preisstabilität bedeutet laut der SNB eine Teuerung von 0 bis 2 Prozent.