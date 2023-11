«Wir werden daher nicht zögern, die Geldpolitik bei Bedarf weiter zu straffen», machte Jordan in seiner Rede an der am Dienstag und Mittwoch stattfindenden «Conference on Global Risk, Uncertainty, and Volatility» klar. «Auf der nächsten Sitzung werden wir prüfen, ob die von uns bisher ergriffenen Massnahmen ausreichen, um die Inflation dauerhaft innerhalb des Preisstabilitätsbereichs zu halten.»