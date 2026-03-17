Im Gesamtjahr 2025 beliefen sich die Devisenkäufe auf 5,2 Milliarden Franken, wie dem am Dienstag publizierten SNB-Geschäftsbericht zu entnehmen ist. In den ersten drei Quartalen waren es - wie bereits bekannt ist - knapp 5,2 Milliarden Franken, somit kamen im vierten Quartal keine oder nur unwesentliche Devisenkäufe dazu. Den exakten Betrag für das vierte Quartal gibt die SNB erst Ende Monat bekannt.